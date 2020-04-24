51連假將至，台中市府對民進黨疑慮回應，強調將配合中央防疫管制，不管是鼓勵民眾待在家，或者出遊，協助中央一起管控疫情。（盧金足攝）

台中市議會民進黨黨團24日呼籲市府，防疫要守住，守住比封城更重要，5月1日連假即將到來，面對可能出現的人潮，質問市長盧秀燕的態度是什麼？是鼓勵出外消費，還是希望民眾待家裡？萬一發生群聚，防疫功虧一簣。對此，市府表示，51連假防疫不鬆懈，市府加強管制熱門景點人流。

民進黨團總召、市議員陳世凱批評，台灣已經連續11天沒有出現本土感染案例，盧市府還要辦封城兵推，市民對此感到恐慌，認為會造成經濟上的損失，恐慌會降低消費力，防疫要守住，守住比封城更重要，要守住有很多事情可以做，不需配合高雄市長韓國瑜，難道最關鍵的時候還要搞政治？

民進黨團副書記長、市議員黃守達指出，台中市比起封城有更急迫的考驗，51連假即將到來，面對可能出現的人潮，盧秀燕的態度是什麼？清明連假期間，到訪高美溼地1萬8000多人次、鐵砧山風景區5000多人、東豐自行車道有10萬多人次、后豐鐵馬道17萬多人次、潭雅神自行車道13萬多人次，都有可能成為警戒區。

上周末大坑9號、10號步道已經出現人流，步道大塞車，即使未達總量管制上限，仍會人擠人，重點還是在於旅客如何分流，市府必須詳細規畫，針對台中市各大風景區、觀光熱點，備妥分流計畫或是其他人流減壓措施，清明連假安全過關不代表這次也會安全過關。

市議員李天生質疑「封城秀燕」玩過火，清明節連假的前車之鑑，各縣市都在建立有效的防疫措施，建置即時影像預警出遊民眾，桃園市影像系統，除監視器畫面外，還有儀表板，顯示氣溫、降雨機率空氣品質、紫外線等，5月開始還會增加人潮紅黃綠警示燈，讓民眾了解擁擠程度。

他抨擊，反觀台中市即時影像，只有一個小小監視器畫面，視野不足，又沒有其他指示、數據，民眾如何判斷人多人少，能不能出門？連假防疫的措施證明市府敷衍了事。

市議員邱素貞強調，台灣離封城的階段還有很大一段距離，請市府先把連假問題處理好，不要作秀做過頭，台中市到底是封城演習？還是封城演戲？民眾聽到消息會擔心，交通、經濟會受到影響造成民眾不必要的恐慌，市府應該好好為人民把關。

51連假將至，市府對民進黨疑慮提出回應，強調將配合中央防疫管制，不管是鼓勵民眾待在家，或者出遊，關鍵是全民執行「防疫紀律」，包含出入戴口罩、勤洗手、量測體溫、人流管控等措施，協助中央一起管控疫情。

市府對各景點已規畫各項管控，高美溼地最多入場900人，國民運動中心繼「一周一閉」制後，26日起再縮短原營業時間，民營場所響應管制，彩虹眷村、大甲鎮瀾宮、草悟廣場，以及逢甲、旱溪等知名夜市或景點均有人流管控，全民共同防疫。

經發局也針對商圈業者、餐飲及各行業，提出明確可循的防疫標準，逢甲夜市等道路型夜市管制，主要出入口置放容留人數2000人上限立牌，輔以監視器管制。

路外型夜市製作容留人數上限立牌，置放於大慶夜市600人、旱溪夜市900人及太原夜市900人主要出入口，若管制人數超量，管委會或管理人員將在各出入路口舉牌管制民眾暫勿進入、廣播提醒保持社交距離，同時針對有排隊人潮地點進行疏導，減少民眾近距離接觸。

各觀光景點人流管制如何落實？市府說，透過監視器讓民眾在家不出門，即可即時掌握現場人流狀況，現場人數到達管制上限時，將隨即啟動人流管制措施，由工作人員在主要出入口舉牌及廣播宣導與控管，引導遊客往其他替代景點，紓解人潮及車流。

觀旅局「台中市主要觀光景點及周邊道路即時影像」正式上線，網羅台中市22處主要觀光景點及周邊道路即時影像，4月底前陸續完成50處點位，風景區停車格數達50％時，配合人流密度監測，動人流管制，由工作人員在主要出入口舉牌及廣播宣導與控管，引導遊客往其他替代景點，紓解人潮及車流。

(中時 )