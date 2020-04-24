淡水農會開發南瓜米粉、南瓜冬粉、南瓜麵線等特色商品。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

不少商品提供外帶或外送服務，創造南瓜新商機。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市淡水區為南瓜重要產地，總產量近新北市一半，隨著天氣轉熱，南瓜盛產季節將至，新北市農業局攜手淡水農會，開發南瓜米粉、南瓜冬粉、南瓜麵線等特色加工品，延長南瓜儲架壽命，網路訂購即可宅配到府，盼能化危機為轉機，與農友攜手度過疫情難關。

新北市農業局表示，淡水農友2012年起種植栗子南瓜，因品質、價格好，陸續有農民跟進種植，淡水農會近年輔導農民採用棚架栽培南瓜，可保持環境通風、光照均勻，降低病蟲害發生率，南瓜品質更穩定、產量也提升，如今淡水不僅是觀光及文史重鎮，也是新北市重要南瓜產區，一年一度的南瓜節串聯南瓜產業鏈，有大南瓜比賽、南瓜評鑑等系列活動，成為當地一大特色。

淡水區農會總幹事高忠表示，近年不斷研發各式南瓜產品，像是南瓜麵線、南瓜冬粉、調和米粉及南瓜料理包等，尤其獨創的南瓜起士紅藜麥餅乾，更獲選去年度「台灣農業旅遊伴手禮」，是追劇、追動漫、打手遊時最適合的健康零食，透過加工品延長南瓜商品壽命，提升南瓜經濟價值，創造農業全年經濟。

「疫情來勢洶洶，農友攜手化危機為轉機！」高忠指出，農會串聯淡水農友，採用在地南瓜製作特色料理，共同繪製南瓜美味地圖，清楚陳列南瓜系列商品，結合電商概念，提供外帶或外送服務，讓民眾在家烹飪簡單料理，創造南瓜新商機。

(中時 )