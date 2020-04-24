新冠肺炎疫情持續升溫，為超前布署，包括台北、新北及台中、高雄將陸續舉辦不同形式的兵棋推演，卻也有人質疑此舉將引發社會恐慌。中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡認為，以推演方式模擬各種狀況並作相對應變演練，從危機管理的角度來看確有其必要。

袁鶴齡強調，危機管理最高指導原則為「想像最壞的狀況、不讓最壞的狀況發生」，藉由兵棋推演可以達到模擬、決策，了解現有機制的不足、在決策前完整評估與預判並做足準備、達到預先改善，可降低危機可能造成的傷害。

袁鶴齡舉例，包括漢光演習、ECFA的簽署或美中貿易談判對台影響、各縣市防汛等演練，都是在事件未發生時先思考並做出因應，以防疫來說，不論是封城、社區感染或學校停班停課等推演，目的都在於若一旦發生可快速就定位，減少損失、達到防範於未然。

袁鶴齡說，政經兵棋推演可達到數種功能，包括「設定兵推議題、循求多方論證」，透過不同參與者的背景評估，從中尋找適合的解決方法；「藉助想定設計、掌握關鍵因素」是在預設緊急情況中做出適切預覽，以封城為例，設定假若封城，人員與交通的管制、民生問題、指揮中心等運作都必須預作準備。

此外，「模擬未來情境、善謀預應機制」是對於不確定的未來進行管理、達到防範於未然，因疫情防治非僅靠中央或地方，必須達到協力治理、分層分工並共謀因應之道；「進行教育訓練、強化危機意識」則是透過演練達到默契培養與協調分工的訓練。

袁鶴齡認為，台灣因有2003年處理SARS的經驗，才能在新冠肺炎肆虐全之際做好防護、減少損失，由此也顯示兵棋推演的正面實質效果，外界若以過多政治考量看待，將無益於防災整備。

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(中時 )