針對高雄氣爆二審宣判結果，立委劉世芳24日透過Line群組回應，判決僅有公務員有罪、廠商完全無罪，顯然不符社會常理和經驗，對此表示相當遺憾。

她指出，在氣爆發生當下，當時執政的高雄巿長陳菊及市府團隊，在刑事及行政責任上，已經由監察院及司法檢調等機關完成責任上的釐清，並無疏失。

劉世芳強調，氣爆是高雄人永遠的痛，卻屢屢遭到政治操弄，此次判決針對的是28年前，由吳敦義擔任市長的高雄市政府所負責的工程施作，請有心人士勿再操弄高雄的傷痛。

(中時 )