氣爆二審 劉世芳：吳敦義任高雄市長時 負責的工程施作 15:472020/04/24 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委劉世芳。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對高雄氣爆二審宣判結果，立委劉世芳24日透過Line群組回應，判決僅有公務員有罪、廠商完全無罪，顯然不符社會常理和經驗，對此表示相當遺憾。 她指出，在氣爆發生當下，當時執政的高雄巿長陳菊及市府團隊，在刑事及行政責任上，已經由監察院及司法檢調等機關完成責任上的釐清，並無疏失。 劉世芳強調，氣爆是高雄人永遠的痛，卻屢屢遭到政治操弄，此次判決針對的是28年前，由吳敦義擔任市長的高雄市政府所負責的工程施作，請有心人士勿再操弄高雄的傷痛。 (中時 ) #氣爆 #高雄 #劉世芳 #責任 #判決 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛在高雄 亞果 推海上浪漫遊艇婚禮 04:102020/04/20 產業特刊 高雄突成重災區 92名官兵再拒疫調將開罰 13:302020/04/21 生活 邀集全台畫廊收藏家 高美館媒介高雄獎藝術經紀約 17:572020/04/21 生活 成重災區 高市擬對拒疫調官兵開罰 04:102020/04/22 產業．科技 海軍藉口比紙船還薄弱 04:102020/04/22 時論廣場 建商施工導致路面塌陷 高雄工務局緊急搶救 09:242020/04/22 社會 「批菊」挨告謝寒冰獲判無罪 陳菊上訴 11:292020/04/23 社會 獨》藍議員內訌 高雄議會臨時會喊停內幕曝光 14:222020/04/23 政治 陳致中為高雄人提2心聲 呼籲韓：快一點！ 08:252020/04/24 政治 氣爆二審宣判 韓巿府：尊重但不該推給基層公務員 15:002020/04/24 社會 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 高雄氣爆為何大逆轉？法官判決曝光...網喊4字 - 政治 韓國瑜到底做得好不好？年輕人竟這樣斷言 - 政治 羅志祥約群P狂嗨...兩岸數百萬網友反應一面倒？ - 政治 酷碰券支持度悽慘！國民黨驚嘆：不忍直視... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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