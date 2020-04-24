台灣出現首宗艦隊群聚感染，且軍方集合士官兵採檢的地點之一竟是在人潮眾多的台中一中旁，甚至防疫車如入無人之地的駛入一中校園，引發師生、家長恐慌。中一中校長陳木柱強調，目前已掌握當天去過確診者涉足地的18人、並有88人接到簡訊，校內防疫措施將全面升級。

陳木柱指出，事情已經發生了，校方只能坦然面對，並針對相關情況作出防範與應變，經師生全面清查，已掌握18名學生在當天曾去過確診者到過的地點，其中有8人是在學校附近、另10人為其他地區，另有88人接獲簡訊，目前他們健康狀態良好，將持續追蹤掌握並協助學生做好自主健康管理。

陳木柱強調，近期內只要是生病請假的學生，學校都會深入了解其病史、有無就醫紀錄等，藉此掌控學生身體狀況，隨時做出因應措施。

此外，一中校園也受此事件影響，相關防疫措施再度升級，陳木柱說，即日起只要進入校園內，都會勸導並建議戴上口罩，而師生若是進入到密閉空間內則強制要求戴口罩，同時落實執行勤洗手、量測體溫等工作，期盼能做到百分百防範。

(中時 )