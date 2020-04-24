房市買氣持續不墜，今年首季六都家戶購屋比統計顯示，北台灣及中台灣四都均增加0.02~0.24個百分點，其中桃園及台中均出現2016年同期以來1%以上的佳績，等於一季每百戶有1戶以上購屋，買氣最為強勁，房仲業者分析，房價相對平易及建商大量推案，帶動桃園及台中二大都會區的高家戶購屋比。

住商機構統計今年第一季家戶購屋比，桃園以1.17%居六都之冠，台中以1.06%居次，桃園及台中都出現五年來首次第一季家戶購屋比超過1%，此外，新北0.83%、台南0.75%、高雄0.72%，均未超過1%，台北市則以0.64%居六都之末。

長期來看，全台六都家戶購屋比自2016年房地合一稅實施以來，雖有起伏振盪，但普遍都維持穩定成長的趨勢，反映五年來房市穩健回溫。與去年同期相較，桃園增加0.24個百分點、台中增加0.1個百分點，桃、中二都增幅亦居六都前二名，不過南台灣的台南、高雄則因去年在縣市長大選後「韓流」帶動一片房市榮景、墊高基期，今年首季交易回歸理性，家戶購屋比則各減少了0.03、0.12個百分點。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，雖然房市面臨疫情未歇的考驗，桃園市及台中市是全台人口正成長最明顯的二大都會區，人口紅利加持下，加上各大重劃區都有大量推案及交通建設等議題，房價相對平易近人，不僅有剛性自用買盤撐量，投資置產也挹注成交量，如桃園航空城話題增溫強化在地置產意願，使得今年第一季每百戶家庭都有1戶以上購屋。

相較下，雙北市交易量雖然也回溫，不過購屋門檻高，反應在家戶購屋比的增加幅度較小。至於台南及高雄在去年上半年交易熱絡，帶動房價走升，買方轉為觀望，且今年缺乏提振市場的議題，使區域買氣轉趨弱化。

(工商 )