第三家壽險公司跟進房貸降息紓困。南山人壽24日宣布，針對確診保戶、第一線醫護人員、疫情防治人員、因疫情遭滯留無法回台及受疫情影響導致繳款有困難等五大類客戶，及其配偶與一親等血親，祭出房貸本息緩繳半年、一年部分本金緩繳，或到9月底前降息1碼（0.25百分點）。

關懷保戶，壽險業紛紛祭出新冠肺炎的客戶紓困措施，其中，國泰人壽在4月14日率先宣布針對六大類客戶，提供千萬元以下房貸利率降息1碼，利率最低降到1.07％，期限到9月底。而國壽是壽險第一大房貸承辦公司，餘額約3,400多億元，有13萬戶房貸客戶。

國壽的六大類客戶即一、救護醫療人員；二是疫情防治相關人員，如海關、檢疫人員、藥師等；三是確診遭隔離患者； 四是因疫情無法回台者；五是自主健康管理者；六是非自願性失業或 放無薪假者。

台灣人壽亦在15日宣布，針對四大類客戶提供保單利率及房貸利率6個月內降息0.22百分點，且是可申請到9月底，台壽房貸餘額約280多億元，有1千多戶房貸客戶，降息後房貸利率最低到1.34％。

台壽的四大類客戶即一是確診新冠肺炎的借款保戶本人或配偶、一親等血親；二是因檢疫需要接受隔離或自主健康，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業的借款保戶；三是連續兩個月平均營業額較去年同期或去年下半年平均營業額少15％的公司負責人本人或配偶；四是防疫相關醫療人員。

南山人壽已不再承接新的房貸業務，但其舊有房貸餘額也有290億元左右，南山強調為減輕客戶因新冠肺炎出現的繳款壓力，除了五大類客戶外，還擴及配偶及一親等血親，都可適用房貸降息或本息緩繳半年的措施。

壽險房貸第二大公司富邦人壽，有逾1,800億元的房貸業務，富邦人壽表示，4月起指數型房貸利率已降0.27個百分點，比央行降息幅度還大。而其房貸客戶如因疫情造成非自願性失業、無薪假或其他特殊情況出現還款困難者，到7月底前，提供相關證明文件經富邦人壽認可後，可本金緩繳最長6個月。

(工商 )