林口亞昕福朋喜來登酒店即日起至5月31日推出限量10間的「媽媽樂」住房專案，讓媽咪可以享受專人送早餐到房間的客房服務，更幫專案房客準備好母親節禮物，只要入住就免費贈送原價3980元、許多女人愛用的「TRYME詩朵2in1溫熱SPA貝殼機24K金升級版」1台，專案每房僅4999元+15.5%，30日前訂購還可享升等豪華客房的早鳥好康。

飯店大方送專案房客「TRYME詩朵2in1溫熱SPA貝殼機24K金升級版」1台。（林口亞昕福朋喜來登酒店提供）

飯店內的聚味軒中餐廳在整個5月份也推出「昕愛媽咪饗宴」，6人桌菜5288元+10%、10人桌菜8888元+10%，餐廳還將免費招待適合媽咪飲用的「玫瑰珍珠美妍茶」；宜客樂西餐廳則在5月2日、3日、9日、10日推出母親節感恩單點吃到飽，成人每位1180元+10%，兒童可享半價優惠，還將免費招待TWG焦糖奶油紓壓紅茶。

若在30日前付訂聚味軒與宜客樂母親節活動，再贈送期間限定價值680元的6吋超吸睛粉紅色母親節「繡花」蛋糕，動期間；用餐消費滿5000元，更加碼送Tryme詩朵肌透光系列旅行組或肌透光滿水位保濕面膜（限量30組）。

（林口亞昕福朋喜來登酒店提供）的6吋粉紅色母親節「繡花」蛋糕。（林口亞昕福朋喜來登酒店提供）

如果享待在家裡用餐，聚味軒、宜客樂皆推出外帶分享餐，分別有1099元、1899元、2599元的選項，可依照用餐人數自由搭配菜色，且免收服務費。聚味軒有「蒜子干燒時令魚」、「山葵酸奶堅果蝦」、「蜜汁風塘椒香骨」、「檸香菠蘿嫩子排」、「山藥蒜香嫩菲力」、「百合田園二寶蔬」等菜色，還有必點的「洋蔘蘑菇燉雞湯」、「腐衣鮮蝦捲」、「黃金銀蘿糕」等，而若點購1899元與2599元分享餐再送雙開胃小品「梅汁金棗茄」與「花燒乾烤麩」。

4月30日前訂購「媽媽樂」住房專案，可享升等豪華客房的好康。（林口亞昕福朋喜來登酒店提供）

宜客樂西餐廳則是推出「凱薩沙拉」、「窯烤食蔬」、「鹹酥雞」、「大碗薯條」、「波隆那牛肉千層麵」、「香料風味牛肉麵」、「雞肉墨西哥薄餅」等招牌菜，並贈送「季節水果盤」與「精選點心」。

(中時 )