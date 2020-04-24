韓國瑜提議醫護普篩 新北：尊重中央作法 15:522020/04/24 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今出席「新北市防疫基金－向健保特約藥局致敬記者會」。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜擬為全市約4000名第一線防疫醫護人員普篩，引發討論；對此新北市衛生局發言人劉君豪表示，新北市共54家醫院、約1萬8000名醫護人員，目前採檢方式遵照中央指引流程，一線醫療人員只要由醫師判定，就可進行篩檢，「現階段沒有全市醫護人員普篩的計畫。」 劉君豪指出，目前新北市採檢工作、實驗室調度，皆由中央疫情指揮中心統一列管，若要大規模普篩，並非地方政府可獨力完成，新北市尊重中央作法。 (中時 ) #新北市 #醫護人員 #台灣 #全球 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 美妝齊推優惠回饋醫護！這5大品牌祭「免費活動」挺抗疫英雄 00:312020/04/20 美妝 確診足跡公布無統一SOP 侯：中央應第一時間通知地方 10:532020/04/21 政治 《電子商務》網家攜新北市政府 推實體店紓困轉型直播 11:252020/04/21 財經 東森購物聯手農委會 由王令麟購珍珠芭樂贈北區三醫院 12:192020/04/21 財經 新北反悔？八里汙水廠移交卡關 13:282020/04/21 生活 八里汙水廠 移交新北卡關 04:102020/04/22 地方新聞 拚防疫 金門縣長向侯取經 04:102020/04/22 地方新聞 台北市擬防疫兵推 新北：全力協助 15:072020/04/22 政治 台北市拒收 新北市糞便快爆倉 18:042020/04/22 生活 新北水肥無處去 業者慌民眾罵 04:102020/04/23 地方新聞 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 高雄氣爆為何大逆轉？法官判決曝光...網喊4字 - 政治 韓國瑜到底做得好不好？年輕人竟這樣斷言 - 政治 敦睦艦染疫...港媒分析驚：風向終於變了！ - 政治 磐石艦案逆轉聲量 港媒：「他」讓陳時中走下神壇 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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