高雄市長韓國瑜擬為全市約4000名第一線防疫醫護人員普篩，引發討論；對此新北市衛生局發言人劉君豪表示，新北市共54家醫院、約1萬8000名醫護人員，目前採檢方式遵照中央指引流程，一線醫療人員只要由醫師判定，就可進行篩檢，「現階段沒有全市醫護人員普篩的計畫。」

劉君豪指出，目前新北市採檢工作、實驗室調度，皆由中央疫情指揮中心統一列管，若要大規模普篩，並非地方政府可獨力完成，新北市尊重中央作法。

(中時 )