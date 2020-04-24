台南市南山公墓是台灣歷史最悠久的大型公墓兼府城最大座墳墓，近年為了都市發展，政府計畫在部分區域進行自主性牽葬，並設「殯葬專區」，台灣基進黨24日邀集學者向市府喊話，認為公墓有歷史考古價值，要求政府應全面停工妥善保存。台南市民政局回應不會整體開發，私有地不在殯葬專區範圍內。

南山公墓擁有近400年歷史，擁有近百公頃共約5萬座墳墓，是台南市面積最大，墳墓數最多的公墓，也是全台歷史最久的公墓，墓區內擁有不少市府掛牌的歷史名人墓。

台南市政府2年前以「促進城市發展」、「殯葬設施及土地使用量已飽和」等理由，決定「南山公墓」部分區域進行自主性遷葬，計畫在遷葬範圍建設「殯葬專區」，遷葬滋事體大，市府去年並舉辦公聽會向墓主後代說明。

台灣基進黨台南黨部24日邀集搶救南山公墓社團、學者、墓主後代等代表向府城喊話，府城在建城400年之際，應重視南山公墓考古價值，「留下一個能與400年前台南對話的地方」。學者提出對古城會少了歷史記憶地點的擔憂。

台南市民政局回應，南山公墓不利都市發展與居民期待，已於2008年3月20日全區禁葬，隨後決定執行南山公墓部分範圍專案性遷葬，公墓內屬自然人或教會的私人土地，並不在殯葬專區用地範圍內，也沒有所謂全面、整體開發計畫。

針對公墓內的文史資產保存，民政局表示，部分殯葬專區已進入墓葬文化資產先期調查作業，會讓南山公墓的歷史價值文物在整理後重現於世。至於是否進行地下考古挖掘，需等地上墓葬文化資產調查及審議辦理完成，未來若進入實質工程開發，再依文化資產保存法等規定執行。

(中時 )