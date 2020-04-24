新冠肺炎疫情升溫，為防堵群聚感染，北市公有停車場月票購買方式全面改採線上抽籤，並可使用8家智慧支付線上繳費，但卻沒有包含上月才上線的悠遊付，台北市長柯文哲在交通會報上放話，若悠遊付一個禮拜沒處理，「就把總經理換掉」。

停管處表示，智慧支付購買月票目前可使用線上支付的共有8家業者，包含歐付寶、Pi拍錢包、富邦行動銀行、嗶嗶繳、停車大聲公、friDay 57、橘子支及車麻吉。但悠遊付僅能使用臨停繳費

柯文哲不滿表示，為何停車月票的線上支付沒有包含悠遊付。柯現場放話，要給悠遊卡公司一個禮拜的時間處理，「沒處理就把總經理換掉」。

柯直言，這是懶惰的表現，給他機會還不要，悠遊付才剛上線怎麼會漏掉停車月票，令悠遊卡公司限期內去找停管處商量。

北市公有停車場全面改採電腦抽籤，中籤後以簡訊告知，配合北市無線金城市及智慧停車政策，鼓勵使用智慧支付，降低購買月票手續費，也免去接觸現金風險及兌換零錢困擾，因此自5月起，以智慧支付購買月票，每張月票可以優惠300元，一車號優惠一次。

(中時 )