警消緊急到場灌對。（陳鴻偉翻攝）

北市警消24日2時41分獲報，承德路七段某巷內的鐵皮工廠發生火警，火勢並延燒到隔壁倉庫，警消獲報後緊急前往現場，連結水線灌救，火勢在1小時內及時控制，所幸工廠人員在火勢延燒前，均已及時逃出，現場並無人傷亡。

(中時 )