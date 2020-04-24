北投工廠火警 延燒倉庫幸無人傷 15:552020/04/24 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北投承德路工廠下午發生火警。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消緊急到場灌對。（陳鴻偉翻攝） 北市警消24日2時41分獲報，承德路七段某巷內的鐵皮工廠發生火警，火勢並延燒到隔壁倉庫，警消獲報後緊急前往現場，連結水線灌救，火勢在1小時內及時控制，所幸工廠人員在火勢延燒前，均已及時逃出，現場並無人傷亡。 (中時 ) #工廠 #火勢 #現場 #警消 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 東勢公墓旁燒廢棄物 居民聞臭抓狂 04:102020/04/20 地方新聞 五股區2工廠陷祝融 幸無人傷亡 14:462020/04/20 社會 振興座談 桃發500元旅遊券盼再創桃觀光工廠奇蹟 19:542020/04/20 生活 拚振興 桃旅遊券救觀光工廠 04:102020/04/21 地方新聞 木柵隧道火燒車 上班尖峰時段回堵塞爆了 10:332020/04/21 社會 嘉縣今發生工廠大火 消防員救火竟發現疑製毒工廠 21:152020/04/21 社會 江蘇連雲港化工廠大爆炸 官方稱無傷亡 23:522020/04/21 兩岸 台鐵彰化二水車站竄濃煙 滅火器搶救控制火勢 13:032020/04/22 社會 台南大樓工地火警 警全副武裝直衝15樓灌救 20:002020/04/23 社會 路上口角遭竟遭追殺 男遭西瓜刀砍斷小指頭 15:172020/04/24 社會 社會熱門新聞 富夫妻欠稅6200萬遭管收 脫巨產給子女換一句「別來煩」 - 社會 女房東收留醉房客 竟被從客廳拖到房間硬上 - 社會 門口被拉屎！屋主怒調監視器一看…屎主竟是窈窕長髮女 - 社會 曾是世界最強壯小孩 5年後的身高竟然… - 社會 敦睦陳道輝遭拔官 前海軍少將張鳳強怒轟嚴德發：無知無能又無恥！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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