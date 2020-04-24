台中一中藝術周活動之一「防疫似顏繪」，透過戴口罩肖像畫紀錄疫情點滴。（林欣儀攝）

台中一中美術班學生以隱含死亡意味的金紙作成口罩，呈現疫情帶給社會的衝擊。(林欣儀攝)

衛福部長陳時中、台中一中校長陳木柱竟然化身為「門神」，矗立在校門口守護校園！受新冠肺炎疫情影響，中一中美術節活動延期1個月，學生以「日常志怪」為主軸，發想出各種結合疫情、防疫的作品，展現創意，並首度以IG線上畫展模式展出。

踏入一中校門，率先映入眼簾的兩尊大門神分站左、右側，但仔細瞧瞧，門神的臉竟神似陳時中、陳木柱，引發議論。中一中藝術周活動策展人謝政燁說，全校師生積極防疫，因陳時中、陳木柱分別守護國家、學校，決定以門神意象呈現他們抵抗疫情的辛苦。

對於自己化身為門神，陳木柱笑說，學生的創意真的無限，非常樂意帶領師生一同守護校園，與大家站在同一陣線對抗疫情。

謝政燁指出，活動另一特色「防疫似顏繪」則是有感於大家最近都戴上口罩，決定廣徵群眾對戴口罩的感想、趣事，從中選出50至60件投稿並代為繪製戴口罩肖像，並藉由連儂牆概念呈現，讓「戴口罩的日子」能留下深刻記錄。

此外，藝術周活動並以「命運扭蛋」的遊戲，讓觀展者能扭出繪有疫情相關圖樣的胸章或手環，提醒大家重視防疫概念。陳木柱強調，受疫情影響，今年首度透過IG、臉書推出線上畫展，盼吸引更多人來看看學生們的創意。

(中時 )