在新冠狀病毒疫情肆虐全球之際，經濟研究諮詢公司Capital Economics出具報告，點名杜拜受到防疫封鎖措施與原油價格崩打擊，可能爆發新的債務危機。

報告中指出，作為阿拉伯聯合大公國的經濟與商業中心，杜拜卻是中東與北非地區受嚴格封鎖措施衝擊最大的經濟體，正面臨著像2009年爆發債務危機的風險，當時造成大量就業流失，並導致杜拜股市市值幾乎腰斬。

而此時在爆發新冠肺炎危機之前，該酋長國最重要的產業－主要為房地產與飯店業，已陷入數年來收入下滑的困境。報告指出，如果這些封鎖措施一直持續到夏天，杜拜今年的經濟可能萎縮至少5～6%。

報告中指出，杜拜酋長國實施的封鎖措施使非必要業務已全數關閉，這將導致其經濟急速萎縮、主要產業產能過剩加劇，並導致其政府相關機構（government-related entities，GRE）更難以償還龐大的債務。政府相關機構是2009年觸發杜拜債務危機的主要原因之一，而目前其所累積的債務已經達到889億美元，占該酋長國國內生產毛額（GDP）逾八成。

(時報資訊)