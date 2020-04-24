高雄休閒娛樂場所將採實名制 侯：目前掌控穩定 16:022020/04/24 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今出席新北市紀錄片獎優選名單發布會。（賴彥竹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜宣布休閒娛樂場所將採實名制；對此新北市長侯友宜今出席活動時受訪表示，新北從一開始對休閒娛樂場所就嚴格管制，無論是量體溫、戴口罩、社交距離都嚴格執行，3個月來業者也都非常配合，警察公安小組也都隨時抽查，目前掌握穩定，「新北市有自己的步驟，努力往前走。」 (中時 ) #娛樂場所 #實名制 #新北 #台灣 #全球 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北農會 推美味農業得來速 04:102020/04/20 地方新聞 國防專家建議 主戰兵力應做新冠肺炎篩檢 13:532020/04/20 軍事 新冠肺炎疫情 清華生科系考生暴增5倍 14:042020/04/20 生活 新冠肺炎解方露曙光 金價開始跳水囉 14:462020/04/20 財經 隆達UVC LED滅菌佳 迎合新冠肺炎新需求 15:412020/04/20 財經 新冠肺炎若造成永久性嗅覺喪失 失能險有賠 17:072020/04/20 生活 新冠肺炎主題遊戲網爆紅 玩家可扮知事趕人 18:162020/04/20 科技 大里仁愛醫院志工不畏新冠肺炎疫情無私奉獻 17:582020/04/20 生活 口罩實名制3.0 周三起在超商事務機預購 18:272020/04/20 生活 磐石艦確診足跡曝光 新北這幾處要小心 19:182020/04/20 政治 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 高雄氣爆為何大逆轉？法官判決曝光...網喊4字 - 政治 韓國瑜到底做得好不好？年輕人竟這樣斷言 - 政治 敦睦艦染疫...港媒分析驚：風向終於變了！ - 政治 他分析軍艦案：台灣靠1450守護 三軍統帥是笑話！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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