高雄市長韓國瑜宣布休閒娛樂場所將採實名制；對此新北市長侯友宜今出席活動時受訪表示，新北從一開始對休閒娛樂場所就嚴格管制，無論是量體溫、戴口罩、社交距離都嚴格執行，3個月來業者也都非常配合，警察公安小組也都隨時抽查，目前掌握穩定，「新北市有自己的步驟，努力往前走。」

(中時 )