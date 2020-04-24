記者會上官員與民代試吃西瓜也保持社交距離。（周麗蘭攝）

二崙鄉紅肉大西瓜品種華寶，香氣濃郁，又甜又沙。（周麗蘭攝）

二崙鄉的中瓜品種有鳳光、英倫等，口感扎實清脆多汁。（周麗蘭攝）

雲林縣二崙鄉西瓜目前進入盛產期，最近因餐廳關門或消費人數銳減，價格比去年稍低，至於有吸引10萬斤銷售量的西瓜節，今年也取消，二崙鄉公所改推網路行銷，4月27日至5月1日到自強果菜市場打卡，就送一個西瓜，每日限量60個！

雲林縣瓜田面積1800公頃，在濁水溪畔種植的二崙鄉西瓜就達500多公頃，每年在自強果菜市場舉辦的西瓜節是年度盛事，每年都有10多輛遊覽車遊客來看瓜、試吃、買瓜，1天銷售量可達10幾萬斤。

二崙鄉長鍾福助表示，往年準備1萬2000斤西瓜讓民眾吃免驚，今年外縣市民眾也詢問「西瓜節何時舉辦」？受到疫情衝擊，瓜市交易照常，歡迎買瓜，但今年停辦西瓜節，今年改以網路方式行銷，

方式是一、4月27日至5月1日到自強果菜市場與瓜農或西瓜合照打卡，就可領取一個中瓜（中型西瓜），每日限量60個。二、即日起到5月8日到「2020二崙西瓜讚」臉書粉專按讚、分享可參加抽獎，分成4梯次抽，每梯次送5個大西瓜、150個西瓜帆布包，大西瓜要自行載回。

鄉公所今（24日）舉辦記者會宣傳，副縣長謝淑亞、鄉長鍾福助、縣議員李明哲、廖秋萍、廖偉晴、農業處長魏勝德等人出席力推。

鍾福助說，今年天氣穩定西瓜的品質比往年都好，產量也大，希望大家踴躍到自強果菜市場買西瓜，或到零售攤位指定買二崙西瓜，品質有保證。

縣議員李明哲表示，下禮拜天氣就轉熱了，拜託大家趕快把訊息散播出去，二崙西瓜上市了。

李明哲說，新冠肺炎帶給人類經濟活動的大改變，二崙鄉今年首次以網路行銷幫瓜農賣西瓜，農民朋友要有心理準備，疫情過後網路行銷、宅配是未來趨勢，交易行為將會有大轉變。

(中時 )