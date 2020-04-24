新冠肺炎疫情升溫，也帶動國人為公共衛生重視！有學生就以為肥皂使用的病菌圖案貼紙，引導孩子們學習洗手為發想，看到台灣學子創意！2020金點新秀設計獎，22日公布入圍決審名單！今年主辦方收到來5856件作品報名參賽，420件作品在激烈競爭中脫穎而出，實踐大學入圍46件，為今年入圍大贏家；台南應用科技大學入圍37件，排名第二；崑山科技大學入圍27件，名列第三。2020金點新秀設計獎，將於5月30、31日在台北松山文創園區舉辦決審，6月2日揭曉年度得主名單！

由經濟部及教育部共同主辦、台灣設計研究院執行的「金點新秀設計獎」，今年經初審階段評選，8大類別共選出320件作品入圍決審，獲「金點新秀入圍獎」及角逐「金點新秀年度最佳設計獎」之資格；由台灣優良設計協會主導的「金點新秀贊助特別獎」，今年賽制首度加入複審階段，由37家贊助企業及機關共同評選出545件作品入圍複審，獲「金點新秀入圍獎」，其中再選出100件晉級決審。

時尚設計類入圍作品：瑞芳囡仔（嶺東科技大學服飾設計系）。（台灣設計研究院 提供）

今年各類別作品題材豐富多元，顯見台灣設計新生代的創意能量。如產品設計類「小手保衛隊」，針對當前嚴重特殊傳染性肺炎提出防疫妙招，設計一款可作為肥皂使用的病菌圖案貼紙，引導孩子們學習洗手，從樂趣中養成好習慣。

工藝設計類入圍作品：小圈圈（國立台灣科技大學設計系）。（台灣設計研究院 提供）

工藝設計類的「小圈圈」，是一組竹編打造的人貓共享家具，創新運用傳統工藝，回應當代人寵生活家居需求。包裝設計類的「奧萬作物」以生動插畫詮釋原民傳說，建立風格鮮明的品牌形象，幫助地方農作物推廣。社會設計類的「HISTO+古蹟專案募資媒合平台」，洞察當前台灣古蹟修繕的需求缺口，提出創新募資媒合平台的架構規劃，協助古蹟擁有者、文資團體、創意產業及志工展開多方合作。

數位多媒體設計類入圍作品：一（國立台灣科技大學設計系）。（台灣設計研究院 提供）

視覺傳達設計類的「字遊結社」，在近年中文字型設計熱潮中找到獨特切角，從台灣歷史上的遊行標語展開研究，打造出渾厚且存在感十足的嶄新字型。時尚設計類的「瑞芳囡仔」，從自身的鄉愁出發，將瑞芳山景意象與老屋磁磚置入服裝，拼湊出對家的想像。數位多媒體設計類的「一」，以3D動畫講述兒時故事與對祖父的思念，筆觸溫暖細膩。空間設計類的「半伴之院」，試圖在人口凋零社區，以育幼院與社區的共生設計，串起溫暖的互動路徑。

2020金點新秀設計獎決審，將於5月底在台北松山文創園區舉辦，30日（六）評選「金點新秀年度最佳設計獎」、31日（日）評選「金點新秀贊助特別獎」，並於６月２日於金點設計獎官方網站公告得獎名單。今年決審因應新一代設計展採線上展出，不另行舉辦頒獎典禮。

(中時電子報)