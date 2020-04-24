溫室水耕栽培方法不受天氣及土壤豐脊等因素影響產量。（許素惠攝）

親子體驗水耕種菜。（許素惠攝）

雲林縣大埤鄉農民徐銘遠、林秀春夫婦投注20餘年光陰，打造縣內唯一面板水耕蔬菜農場，提供好品質的乾淨蔬菜，近來並開放讓學生或一般民眾體驗播種、採收等，成為食農教育的園地。

林秀春指出，她和老公都是學商，但憧憬農業，但是看公婆從農實在很辛苦，且受限於季節天氣，產量始終不穩定，於是籌措資金搭建溫室，並選擇較少農民從事的水耕，希望一年四季都能提供乾淨且品質優的蔬菜。

徐銘遠表示，水耕蔬菜的栽培方式有兩種，分別是滴管和面板，該農場選用的是後者，目前全雲林縣僅此一場，為了節省人工，選種稍帶苦味的萵苣，就是俗稱的A菜，以減少蟲害，溫室內需有全循環系統，將液肥注入水中促進菜苗生長。

徐銘遠說，水耕因不必彎腰除草，不像土耕那麼辛苦，但投入的成本較高，單是當初溫室的建置1分地就要130到140萬元，產量也比土耕少約1至2成，不過，品質平均且穩定，售價因而約高出3分之1，年均價每公斤50元。

林秀春表示，很多人對水耕非常好奇，近來該農場也加入農村旅遊的行列，藉體驗讓遊客了解不一樣的栽種方式，從將種子塞入海綿、注入營養液、分株填入面板到採收，因為不需沾染到土，大家都覺得乾淨又方便，附近的大埤嘉興國小也時常到該農場進行食農教育課程。

(中時 )