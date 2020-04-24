經濟何時能從新冠肺炎疫情復甦的前景不明，令投資人感到擔憂，周五日經225指數收跌0.86%，為19,262點，本周收跌3.2%，為3周以來周線首度收黑。今日東證一部指數收跌0.33%，為1421.29點，33大類股中有27類下跌，以景氣循環股表現最疲弱。晶片大廠英特爾本季獲利展望保守，盤後股價下挫6%，拖累半導體股走跌，Disco上季業績優於市場預期，但股價仍然收跌4.9%；愛德萬測試終場下跌4.1%，東京威力科創跌3.1%。

(時報資訊)