《日股》日經指數跌0.86％ 本周收跌3.2％ 15:582020/04/24 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟何時能從新冠肺炎疫情復甦的前景不明，令投資人感到擔憂，周五日經225指數收跌0.86%，為19,262點，本周收跌3.2%，為3周以來周線首度收黑。今日東證一部指數收跌0.33%，為1421.29點，33大類股中有27類下跌，以景氣循環股表現最疲弱。晶片大廠英特爾本季獲利展望保守，盤後股價下挫6%，拖累半導體股走跌，Disco上季業績優於市場預期，但股價仍然收跌4.9%；愛德萬測試終場下跌4.1%，東京威力科創跌3.1%。 (時報資訊) #收跌 #指數 #日股 #日經指數 #何時能 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指收跌49點 16:452020/04/20 財經 《日股》油價崩跌＋觀望財報 日經指數早盤跌1.58％ 12:332020/04/21 財經 三大指數下探 滬指收跌0.9％ 15:432020/04/21 財經 《日股》油價崩跌＋金正恩病危傳言 日經指數收跌1.97％ 15:402020/04/21 財經 恒指收跌536點 失守24,000點大關 16:532020/04/21 財經 《日股》油價崩跌＋觀望財報 日經早盤跌1.2％ 11:592020/04/22 財經 《日股》非必需消費品、科技股領跌 日經指數收低0.74％ 15:402020/04/22 財經 《日股》美股大漲＋油價反彈 日經早盤漲0.67％ 11:592020/04/23 財經 滬深兩市均收跌 上證指數下跌5點 16:212020/04/23 財經 《日股》經濟復甦前景不明 日經指數早盤跌0.81％ 11:422020/04/24 財經 財經熱門新聞 原油ETF如何坑散戶？他驚爆大內幕... - 財經 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 即時 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 工商社論 - 工商時報 傳瑞德西韋臨床試驗失敗 吉利德股價崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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