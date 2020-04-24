瑞儀(6176)今天召開線上法人說明會，今年第1季受新冠疫情影響，單季營收85.68億元，季減35.2％，年減42.3％，營業毛利11.06億元，季減55％，年減55.7％，毛利率為12.91％，較上季18.57％及去年同期16.79％明顯下滑，稅後淨利7.15億元，季減6.4％，年減近5成，每股盈餘1.54元。瑞儀董事長王本然表示，今年疫情剛在大陸爆發時，瑞儀大陸駐廠台幹第一時間自動回到大陸工作崗位，提早因應，所以2月跟3月陸續解決客戶、供應商之間問題，並積極調整完成，目前瑞儀大陸各廠已恢復9成產能，第2季增量產能都準備好了，第2季營收估計較第1季成長達6成，上下半年營收比重估計48：52。

瑞儀2019年合併營收為561.21億元，營業毛利為101.61億元，毛利率達18.11％，毛利率創上市掛牌以來新高，除了精實管理外，高利基型產品延續主要客戶改款升級，推出平板電腦及筆記型電腦，帶動毛利率上升，稅後淨利為58.7億元，年增16.5％，每股稅後盈餘12.62元，為公司創廠以來新高紀錄，獲利表現亮眼。董事會通過擬每股配發現金股利8元，配息率為63％，以今天收盤價計算，現金殖利率為8.5％，維持長期穩定股利發放政策。

2019年營收最高在1月，主要美系客戶7.9吋、10.5吋平板電腦出貨增加，另外，手機出貨量在去年第1季是有史以來最多的季度，墊高去年第1季營收基期。而今年第1季受到新型冠狀病毒肺炎疫情擴散影響，各國陸續實施區域管制，造成企業停止生產營運，大陸首當其衝，自農曆春節過後各地延後開工，加上1月農曆春節工作天數短少，影響首季營運表現。目前瑞儀大陸各廠已恢復9成產能，在疫情逐漸控制之下，產能及業績將逐漸穩定。

王本然指出，瑞儀2019年手機及TV產品都在調整，專注將資源放在車載、高階NB、平板及監視器。在車載產品方面，瑞儀積極佈局加速通過車載面板認證及出貨，經過兩年努力後，2019年首次突破百萬台，今年開始量產部分切入Tier1跟品牌廠等新客戶，但因為疫情影響，預估遞延到下半年量產，但預期可以達到200萬台表現。

目前第2季客戶追加訂單，營收預期不錯，有望高於第1季至少60％以上，但下半年變數仍不少，上下半年營收估計占比48：52，今年平均毛利率約16～18％之間。

(時報資訊)