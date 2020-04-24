許多人都有翹二郎腿的習慣，不過長時間翹腳有可能會造成終生殘疾，中國瀋陽一名男大生在打手遊時，維持翹二郎腿的姿勢長達5小時，後來要起身時，卻發現右腳抬不起來，讓他嚇得趕緊就醫。

根據《星島日報》報導，家住瀋陽的這名王姓男大一生疫情期間在家遠端上課，上課時他維持翹腳姿勢，連下課玩遊戲也都翹著腳，姿勢維持了足足5個小時，沒想到當他要起身時，卻發現他的右腳只能往下放，抬不上來，腳尖也勾不起來，當下他嚇壞，以為自己中風，趕緊就醫。

經醫師診斷，認為是王姓男大生因長時間翹腳，導致小腿的腓總神經損傷，中國醫大足踝外科主任楊茂偉表示，翹二郎腿時，正好會壓到腓總神經，時間一長神經就會產生麻木感，所以一般人會變換體位；但男大生因上網課、打遊戲時集中精力，處於緊張狀態，所以一直保持這個姿勢。

楊茂偉表示，人小腿的腓總神經位置深度較淺，因此比較脆弱，如果持續受損，可能導致終生殘疾。目前男大生已接受神經營養的治療加上局部的理療，症狀明顯好轉，不過要痊癒則需要1至3個月的時間。

(中時電子報)