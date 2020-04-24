新冠肺炎疫情爆發以來，許多醫院發覺罹患職業傷病勞工的就診數有降低趨勢，勞動部今呼籲，目前全國大型醫療機構所開設10家職業傷病防治中心及83家網絡醫院，均可就近提供勞工職業傷病診治、諮詢及轉介等服務。

民眾因防疫需要，非必要避免前往大型醫療院所，對於罹患職業傷病勞工，可能因疫情而中斷後續診治，使病症加劇，延長復工時間，進一步影響勞工自身權益。勞動部指出，根據第1季統計數字，罹患職業傷病勞工的就診數字沒有與先前落差太大，但有許多醫院反映門診數下降，將會進行更長期的觀察。

勞動部職業傷病管理服務中心主持人、台大醫院醫師朱柏青表示，基於防疫需要，已配合調整各防治中心的服務模式，罹患職業傷病勞工如有後續職能復健或配復工需求，防治中心會視個案狀況，協助安排至鄰近網絡醫院或職能復健機構接受服務；另為降低勞工進出醫院感染風險，改以網路、電話或LINE等遠端方式提供諮詢服務，收集完成職業暴露資料後，仍可為疑似職業病勞工進行評估。

朱柏青說，過去曾有防治中心服務個案為居家隔離期滿勞工，因個人長期呼吸道疾病，而遭受職場主管或同僚間關注，產生心理壓力與職場適應困擾，尋求防治中心的專業協助。

勞動部呼籲，勞工在防疫期間別讓自身權益睡著，職業傷病診治服務並未間斷，如有職業傷病診治需求，或因疫情影響而有心理、工作適性等問題，可洽所在地的防治中心尋求相關服務。

(中時 )