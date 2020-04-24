北投倉庫大火1工人嗆傷 警消出動百人灌救 16:032020/04/24 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市北投區一處倉庫大火1工人嗆傷，警消出動百人灌救。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市北投一處鐵皮倉庫下午發生大火，北市警消出動大批人車前往搶救，目前火勢尚未撲滅。據了解，北投區承德路七段一處鐵皮倉庫，下午突然冒出濃煙伴隨著熊熊火舌，濃煙遠在數公里外都可見，北市消防局獲報後，立刻出動24輛水箱車、1輛雲梯車、9輛破壞車及4輛救護車、88名消防隊員前往搶救。 一名在倉庫區工作的人員遭到嗆傷送醫。據了解這起火警約在2點40分左右發生，火場唯一處玻璃工廠，由於火勢相當大，且濃煙沖天，目前現警消還在現場灌救。 (中時電子報) #倉庫 #出動 #灌救 #嗆傷 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 五股區2工廠陷祝融 幸無人傷亡 14:462020/04/20 社會 台鐵彰化二水車站竄濃煙 滅火器搶救控制火勢 13:032020/04/22 社會 暖心直播主倉庫翻出3萬片口罩 從彰化車站開始發送 18:222020/04/23 生活 台南大樓工地火警 警全副武裝直衝15樓灌救 20:002020/04/23 社會 男當街遭歹徒持西瓜刀追砍 小指頭噴飛捧著求救 15:172020/04/24 社會 北投工廠火警 延燒倉庫幸無人傷 15:552020/04/24 社會 社會熱門新聞 富夫妻欠稅6200萬遭管收 脫巨產給子女換一句「別來煩」 - 社會 男當街遭歹徒持西瓜刀追砍 小指頭噴飛捧著求救 - 社會 教練吃嫩妹淫照留出遭恐嚇 2男取財未遂還挨揍 - 社會 女房東收留醉房客 竟被從客廳拖到房間硬上 - 社會 曾是世界最強壯小孩 5年後的身高竟然… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。