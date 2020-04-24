台北市北投一處鐵皮倉庫下午發生大火，北市警消出動大批人車前往搶救，目前火勢尚未撲滅。據了解，北投區承德路七段一處鐵皮倉庫，下午突然冒出濃煙伴隨著熊熊火舌，濃煙遠在數公里外都可見，北市消防局獲報後，立刻出動24輛水箱車、1輛雲梯車、9輛破壞車及4輛救護車、88名消防隊員前往搶救。

一名在倉庫區工作的人員遭到嗆傷送醫。據了解這起火警約在2點40分左右發生，火場唯一處玻璃工廠，由於火勢相當大，且濃煙沖天，目前現警消還在現場灌救。

(中時電子報)