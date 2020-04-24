新北市義消總隊第二大隊總幹事陳煌文不幸於於今年4月3日因病辭世，遺孀馮鳳文女士為延續先夫奉獻社會的精神與關懷市民居家安全遺志，捐出義消互助金購置1000只住宅用火災警報器，並以陳總幹事名義，於今（24）日告別式現場贈予新北市消防局，由消防局長黃德清受贈及回贈感謝狀。

消防局表示，陳煌文先生自2006年加入義消特搜大隊德音分隊，並於2018年擔任二大義消總幹事，平時為人謙和且熱心公益、出錢出力奉獻鄉里不遺餘力，深獲全體消防、義消同仁與地方各界人士肯定和嘉許，無奈卻在今年不幸辭世，令人非常不捨，惟他的遺願仍無私奉獻為守護市民的安全默默付出。

黃德清表示，感於5樓以下的老舊公寓火災頻傳且造成市民重大生命財產損失，故自2007年起積極推動老舊公寓裝設住宅用火災警報器，以及早偵測火災發生，增加民眾的逃生應變時間，非常感謝馮鳳文女士秉持煌文的大愛精神，捐贈住宅用火災警報器1000只作為轄內獨居老人、身心障礙人士、低收入戶及高風險家庭等弱勢族群安裝使用，雖然煌文離開了，但他對消防工作的熱忱將由所有警義消兄弟不斷地延續下去。

(中時 )