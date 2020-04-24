匯僑設計（6754)今（24）日送件申請股票上市，為今（109）年度第2家國內公司申請股票上市。

匯僑室內裝修設計公司負責人為王秀卿，公司實收資本額6億元，為休閒旅遊、公共空間、商務空間及商業空間等各類空間提供設計規劃、專案 管理、裝修工程、道具生產以及售後服務等全方位服務；108年稅前純益3.41億元，每股稅後盈餘（EPS）3.67元。

(工商 )