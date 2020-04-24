歷經3月份慘跌，全球股市自3月下旬展開一波強力反彈，至今主要股市的彈幅都超過前波跌幅的一半；然而，因肺炎疫情持續延燒，加上國際原油期貨出現有始以來的負值，市場反彈的動能開始受到疑慮。「鉅亨買基金」表示，就過去的數據來看，當股市漲回先前跌幅的一半之後，未來一年的漲幅非常值得期待，在此時投資並長期持有，以歷史經驗看來，都有不錯的表現。如果擔心未來還會面臨拉回，則可以利用定時定額或是月月扣的交易方式來省去擇時的問題，在低點維持投資不間斷，未來報酬表現相當值得期待。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，3月份這一波股市急速下跌超過30％後，有部份投資人懂得危機入市，趁機加碼；不過，因這波跌勢又急又快、跌幅又大，也有不少投資人在低點時不敢加碼，股市反彈時也維持較謹慎的態度；然而根據「鉅亨買基金」觀察二戰過後的美國股市表現，可以發現在最大跌幅超過30％的股災過後，即便股市已經漲回最大跌幅的一半，未來的半年、一年、三年的平均報酬仍非常優渥，平均報酬率分別有3.6％、16.4％、29.4％，而且一年後股市的上漲機率也從半年的60％提高到100％。雖然這次已經漲了一大段，但不論是從後續的上漲幅度或是上漲機率來看，目前都是相當值得的買點。

不過，股市在短時間內上漲的如此快速，的確會讓有些投資人擔心可能會買在相對高點。張榮仁認為，在股市反彈階段，的確會經過多次向上測試、拉回的狀況，這時候透過定期定額或是月月扣的交易方式，不僅可以繼續參與股市漲幅，也可以免去擇時的困擾。「鉅亨買基金」統計1945年至2020年期間，各個主要股市在出現最大跌幅超過30％以上，而反彈超過跌幅的一半時開始定期定額投資，除了日本與印度出現過一次的負報酬之外，在其餘地區、時段裡，定期定額一年的報酬率皆是正報酬。其中，台灣和俄羅斯定期定額的平均報酬率超過20％，其它股市的平均表現也都超過8％。

另外，張榮仁進一步指出，從這個統計當中看到，台股的定期定額平均表現最為亮眼。這一次的疫情重挫全球經濟，在歐美國家經濟活動尚未重啟之際，台灣因受惠於中國復工效應，3月份的外銷訂單不減反增，由於國內疫情控制得宜，尚能維持基本經濟活動，更讓台灣經濟無論在韌性及穩定度都將較其他地區強，因此，投資人可以趁此時以定期定額或月月扣的交易方式持續建置台股基金部位。「鉅亨買基金」繼群益、國泰、元大、安聯等知名投信的基金上架之後，日前再新增復華及路博邁兩家投信的境內基金，這六家基金公司都有表現不錯的台股基金可做為投資人在佈局台股時的參考標的，投資人可以月月扣的方式長期佈局台股基金。目前「鉅亨買基金」全平台基金以月月扣方式申購，2020全年皆享有零手續費的優惠，而透過「鉅亨買基金」開戶，還可獲得兩筆定期定額終身零手續費的優惠，張榮仁指出，無論是定期定額或是月月扣，都是採有紀律的方式累積資產部位，以時間的複利效果創造投資收益，若投資人能善用優惠活動方案，降低申購費用，將更能提高投資效益。

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