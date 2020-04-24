看見・齊柏林基金會與全家便利店為呼籲守護地球，攜手聯合自4月22日世界地球日這一天開始到5月19日為止，只要在全家便利店消費滿額199元，即可以加購17元獲得「世界地球日限量版組合禮」。

看見・齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，感謝全家便利店這一次如此拋磚引玉地來幫助基金會一臂之力，並以真正的3500＋動員，來珍愛台灣。每一個消費者您的17元加購價，絕對會是『用影像尋找改變的力量』的公益基金，更是環境守護支持的大力量。

全家便利店為呼籲守護我們的地球，大力應援齊柏林導演用其一生熱忱與投入所呈現的『看見台灣』，並透過3500＋全店公益來喚醒國人對於我們所賴以生存的土地的熱愛與珍惜。

看見・齊柏林基金表示，齊柏林導演紀錄了、留下了30多萬張照片及數千小時未曝光的國土影像紀錄，龐大的資料與耗費鉅時的「數位典藏」計畫，需要持續的經費與人力投入，才能成就屬於台灣人最珍貴的人文地景影像資產。

基金會計畫性整理出第一檔《齊柏林空間 – 見山》特展，並與產官學界歷經一次又一次的深度溝通與設計出高度教案意涵之專業導覽與推廣。而展開首展的高度影響力，至今參觀人數已超過16,000人次，導覽場次更突破480場。

今年4月22日是世界地球日50週年，全家便利店與看見・齊柏林基金是首次大規模合作，而推出「全家與你一起看見台灣」系列公益活動，活動期間自4月22日世界地球日這一天開始到5月19日為止，只要在全家便利店消費滿額199元，即可以加購17元獲得「世界地球日限量版組合禮」，活動加購的17元會將全數捐給看見・齊柏林基金會。

全家便利店指出，這一檔我們要全力衝刺帶領更多民眾，走進「齊柏林空間」去「見山」。此外，全家便利店ＡＰＰ推出「齊柏林經典限量文創商品」點數加現金活動，讓愛心點數不歸零，鼓勵民眾走進全家便利店，用行動擁抱世界地球日，更支持看見・齊柏林基金會。

(中時 )