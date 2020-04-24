聯發科(2454)教育基金會推動科技人才扎根、迎向智慧世代，今(24)與新北市教育局簽定合作計畫，配合108課綱科技領域，將協助培育程式應用師資，並捐贈新北市500套LinkIt7697物聯網教學套件，累計全台已捐贈超過4000套教材，讓師生透過動手實作，學習程式邏輯，體驗科技應用的無限可能。

(中時電子報)