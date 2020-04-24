《半導體》扎根科技人才 聯發科捐贈4000組IoT程式套件 16:302020/04/24 中時電子報 王逸芯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯發科捐贈4000組物聯網程式套件，擴大各縣市程式教育師資。(圖／業者提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯發科(2454)教育基金會推動科技人才扎根、迎向智慧世代，今(24)與新北市教育局簽定合作計畫，配合108課綱科技領域，將協助培育程式應用師資，並捐贈新北市500套LinkIt7697物聯網教學套件，累計全台已捐贈超過4000套教材，讓師生透過動手實作，學習程式邏輯，體驗科技應用的無限可能。 (中時電子報) #捐贈 #程式 #新北市 #應用 #套件 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北反悔？八里汙水廠移交卡關 13:282020/04/21 生活 八里汙水廠 移交新北卡關 04:102020/04/22 地方新聞 為冷氣戴口罩 企業捐國中小濾網 04:102020/04/22 地方新聞 感謝有你 議員爭取獎金 慰勞防疫人員 04:102020/04/22 地方新聞 拚防疫 金門縣長向侯取經 04:102020/04/22 地方新聞 培養防災意識 新北消防局將打造科技體驗館 10:382020/04/22 生活 台北市擬防疫兵推 新北：全力協助 15:072020/04/22 政治 台北市拒收 新北市糞便快爆倉 18:042020/04/22 生活 新北水肥無處去 業者慌民眾罵 04:102020/04/23 地方新聞 韓國瑜提議醫護普篩 新北：尊重中央作法 15:522020/04/24 政治 財經熱門新聞 原油ETF如何坑散戶？他驚爆大內幕... - 財經 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 即時 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 工商社論 - 工商時報 傳瑞德西韋臨床試驗失敗 吉利德股價崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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