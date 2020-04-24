前立委邱毅在去年立委選舉時，認為臺北市長柯文哲對他發言「抹紅」，向臺北地檢署控告柯違反《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選，北檢偵查後，認為柯文哲並不是散播「虛構具體事實」，沒有犯罪故意，24日將柯文哲不起訴處分。

邱毅向北檢提告，指柯文哲在「2019士林官邸菊展」的開幕活動前，接受媒體訪問時，指他看起來很像共產黨提名的，可見國臺辦應該對國民黨、新黨的控制力很不錯…。柯的言論是對他抹紅，違反《公職人員選舉罷免法》的意圖使人不當選罪。

北檢偵查認為，邱毅是新黨提名不分區立委首件的公眾人物，對於受到輿論質疑或中傷，可以透過記者會、投書等管道澄清，與非公眾人物顯然不同，對於批評言論的感情侵害，應有較高的容忍程度，而柯文哲的發言，是對邱的政治立場提出合理的懷疑，並不是憑空捏造，不構成意圖使人不當選，及《刑法》誹謗的實質惡意，因此將柯文哲不起訴處分。

(中時 )