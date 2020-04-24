中鋼（2002）109年度股東會紀念品曝光，今年的紀念品是「鯨彩都繪抗菌鋼杯」。不過，網友最懷念的還是107年的黑熊傘，大讚「耐操又好用」，也有網友調侃股東會紀念品比股價還夯，中鋼根本是「被紀念品耽誤的公司」。

中鋼因股民眾多，股東會紀念品向來都是投資人討論話題，2017年的黑熊傘更曾傳引爆大量人潮兌換，但紀念品不夠發且動線規劃不佳，引爆現場股東不滿，現場工讀生因不堪股東頻頻催促和斥責，當場辭職走人的消息。

而中鋼今年的股東會紀念品是抗菌鋼杯，網友也在批踢踢討論，不少人表示懷念黑熊傘：「中鋼紀念品..個人還是最滿意多年前的那把折疊傘...」、「摺疊傘真的耐操又好用」、「我也很滿意傘，除了重了點」、「折疊傘還是最強」、「喜歡之前的傘 超耐用 只是有點重」、「雖然已經出清了，不過他們家紀念品大多不錯」。

不過，中鋼營運、股價未見起色，紀念品卻反而能吸引投資人注意，就有網友調侃其為「被紀念品耽誤的公司」、「中鋼紀念品有限公司～」、「紀念品主業 副業兼營鋼鐵」、「想騙我們買股膩？」也有人提醒：「最後買進日4月16日，過了。」

中鋼公司今天揭曉109年股東會紀念品，為鯨彩都繪抗菌鋼杯，鋼杯杯體採用中鋼與唐榮合作開發的抗菌不銹鋼材質，抗菌率可達99%以上，且重量輕巧適合隨身攜帶，預計生產數量逾50萬個。中鋼表示，109年股東常會受託代理期間為109.5.27～109.6.4（例假日除外），限1,000股以上的股東領取，領取地點詳載於開會通知書。

(中時電子報)