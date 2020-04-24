新北》電話疫調衍伸疑慮 侯：新北順利沒有多大問題 17:072020/04/24 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今日出席活動，表示面對疫情全力做好自己的工作，就沒有問題了。（賴彥竹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中質疑，採用電話疫調恐衍伸許多疑慮，新北市長侯友宜今出席活動時表示，新北這麼久以來，採用電訪、面訪疫調都非常順利，疫調的內容與查證的結果也都非常符合，沒有多大的問題，不管如何，敵人只有病毒，只要我們上下一心，全力做好自己的工作，就沒有問題了。 (中時 ) #新北 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 #陳時中 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇院長，別躲了！ 04:102020/04/21 時論廣場 國防部為何缺席記者會？原來是陳時中的主意 15:482020/04/21 生活 新冠肺炎太可怕 西甲球員不敢復工 18:142020/04/22 體育 新冠肺炎衝擊付不出房租 魏妙如花店宣告歇業 19:222020/04/22 娛樂 新冠肺炎肆虐 美竊車案激增 21:422020/04/22 國際 腳趾出現「鮮紅色」病變 醫：恐為新冠肺炎特殊症狀 21:552020/04/22 生活 COVID-19疫情擾航空 商務機逆勢走紅 04:092020/04/23 焦點新聞 海軍沒法定義務接受疫調？藍委罵陳時中爛透了 22:462020/04/23 政治 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 高雄氣爆為何大逆轉？法官判決曝光...網喊4字 - 政治 韓國瑜到底做得好不好？年輕人竟這樣斷言 - 政治 羅志祥約群P狂嗨...兩岸數百萬網友反應一面倒？ - 政治 酷碰券支持度悽慘！國民黨驚嘆：不忍直視... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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