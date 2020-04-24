針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中質疑，採用電話疫調恐衍伸許多疑慮，新北市長侯友宜今出席活動時表示，新北這麼久以來，採用電訪、面訪疫調都非常順利，疫調的內容與查證的結果也都非常符合，沒有多大的問題，不管如何，敵人只有病毒，只要我們上下一心，全力做好自己的工作，就沒有問題了。

(中時 )