交通部觀光局表示，為回應產業期待及新冠肺炎疫情紓困宗旨、加速補助款補助，已修正「補貼導遊與領隊人員及國民旅遊隨團服務人員生計費用實施要點」，放寬對導遊、領隊補貼認定條件，並回溯自4月16日起適用。

觀光局14日公布「補貼導遊與領隊人員及國民旅遊隨團服務人員生計費用實施要點」，近1年內曾接待或引導達8個出入境旅遊團、且總天數達40天的導遊及領隊人員，以及帶達40團、且總天數達80天的隨團服務人員，每月補貼1萬元、共3個月。

不過，上述紓困適用條件引發部分導遊及領隊抱怨，認為認定門檻過高、需備妥資料及審核程序太複雜，單單一名導遊至少要準備超過40頁的證明文件，對負責審核的觀光局員工亦是一大負擔，紓困補助申請不易。

對此，觀光局修正放寬認定「有實際執業維生」條件，將導遊與領隊人員放寬為達8個旅遊團「或」總天數達40天，隨團服務人員為達40團「或」總天數達80天，申請補貼日起3個月內未任職於旅行社者。

同時，要求提供的證明文件，由原先的帶團行程表及旅行業責任保險單，減化為旅行社出具的帶團證明或旅行業責任保險單，盼透過證明文件簡化降低申請繁瑣度，達到加速審查及撥款，提供即時性保障。

觀光局表示，為配合防疫措施、避免排隊群聚，請申請人備齊文件後以郵寄方式提出申請。交通部長林佳龍亦指示簡化並加速核撥各項觀光產業紓困補助款，對此除將增加審查人力外，亦會在周末假日全力加班審查已受理案件，以儘速撥款。

(時報資訊)