兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦泛亞工程建設(股)公司新臺幣15億元與皇昌營造(股)公司新臺幣16.5億元聯合授信案成功籌組完成，二案並於109年4月24日完成簽約。

政府為推動能源轉型以達到溫室氣體減量與非核家園目標，於桃園觀塘工業區興建國內第三座液化天然氣接收站，兆豐銀行力挺政策，主導籌組本聯合授信案，並獲得包括第一銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行及中國輸出入銀行等金融同業共同支持，二案資金將分別提供工程得標廠商泛亞工程及皇昌營造支應興建營造等所需。

為供應台電公司「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」，提升國內整體供氣穩定與安全，由台灣中油對外招標興建之觀塘液化天然氣接收站工程，經遴選由泛亞工程、皇昌營造共組之團隊得標。

泛亞工程及皇昌營造均為國內知名公共工程承攬廠商，歷年橋梁、鐵路、捷運等大型工程實績豐富，且多次榮獲勞動部頒發公共工程金安獎優等，施工品質及專業能力具相當水準，本次工程團隊並邀集國際海事工程專業廠商國際衛浚(比利時)合作共同施工，預計工程完工後，對於北部地區電力的穩定供應將大有助益，並有利於政府所擘劃打造綠能低碳環境、逐步邁向非核家園願景、朝建構永續低碳社會目標的穩固落實。

(時報資訊)