全球最流行的社交軟體之一Tinder指出，根據資料顯示，自跨國護照功能解鎖起，Tinder會員更加積極地與遍及美洲、歐洲及亞洲各大城市的人們建立深度連結。全球最常被造訪的城市前五名以歐美觀光大城為主，涵蓋洛杉磯、紐約、倫敦、巴黎及阿姆斯特丹，顯示會員們在無法進行實體旅遊時，對線上旅行的熱情更盛。而台灣會員的使用偏好與實體旅遊地點喜好排行有相當程度一致性，首爾、東京、上海及紐約，成為台灣會員最常使用「跨國護照」功能造訪的城市前四名。

社交軟體Tinder從3月27日起，解鎖其原先僅提供給訂閱會員的「跨國護照」功能，讓全球會員在4月底前均可免費使用，也因此，Tinder的會員創下單日全球30億「滑」數的新里程碑，刷新歷史紀錄。

綜觀全球，跨國交流最頻繁的幾個城市組合包含，各自分屬南北美的大城聖保羅與紐約、西班牙重鎮馬德里與深具歐洲風情的布宜諾斯艾利斯、伊斯坦堡與基輔、同屬亞洲旅遊熱點的曼谷與首爾。

Tinder於2012年創立，以美國大學校園為起點，發展至今成為世界上最流行的社交軟體之一。截至目前，Tinder已擴展至全球190個國家和地區，提供40多種語言支援，創造超過3億4000萬的下載量。參照2019年第四季度的品牌數據，Tinder在全球累積近590萬的付費會員，為非遊戲類APP中總收入最高的軟體。

(時報資訊)