生技中心今日舉辦「109年度創新藥物技術招商說明會」，發表13項最新的藥品與技術成果，主題包含抗體藥品、小分子抗癌新藥、植物新藥等，並推廣生技中心技術、智財鑑價服務及可技轉專利。

生技中心吳忠勳執行長表示，近年生技中心投入新藥研發、積極推動成果授權，累積有15項新藥成功技轉產業成果豐碩，其中11項通過IND進入臨床階段，為國內生醫產業挹注許多具市場潛力的產品線，包含：2項疫苗、4項小分子藥、3項抗體藥品及6項植物藥。今年所要展出的成果更是集生技中心在次世代抗體、小分子抑制劑精準藥物、治療中樞神經專一性抗體新藥之各項嶄新成果，有機會與產業界架接更多合作機會與提升產業價值。

生技中心研發副執行長紀威光表示，今年技術招商說明會展現生技中心近期多項重點研發成果，包含小分子抗癌新藥「專一FLT3抑制劑精準藥物」治療急性骨髓白血病、「AXL激(酉每)抑制劑」治療肺癌、「Hedgehog抑制劑」治療皮膚癌。所推的小分子抗癌藥都具有新穎化學結構及完整專利布局，功效均已於動物模型實驗中得到充分驗證，並與現有藥物作競爭比較分析，於藥效與給藥途徑，安全性與降低副作用，解決抗藥性與防止癌細胞轉移等找出臨床使用利基，再搭配藥物製程的開發，利於產業接手並快速進入臨床。大分子藥物今年推出市面上熱度高的抗體藥物複合體(Antibody Drug Conjugate，ADC)藥品，以生技中心獨有之三甘露醣(tri-mannosyl)抗體藥物鏈結技術，可以專一性攜帶二種payloads毒殺腫瘤細胞，屬創新發明，運用此平台開發anti-MSLN ADC藥品，對於胰臟癌、卵巢癌都已於動物模式驗證其效用。三甘露醣(tri-mannosyl)抗體藥物鏈結技術，其可定點且專一性地鍵結，合成單配體或者雙配體形式之抗體藥物複合體，可有效解決目前ADC產品在臨床應用上所面臨到的高毒性及抗藥性問題，更能提高產品治療廣用性及病患治癒率，此外，該平台因定點鍵結特性在藥物製程具有優勢，是產業有意發展ADC藥品的最佳選擇與利器。

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