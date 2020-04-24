「請支援收銀！」是許多民眾對全聯結帳排隊的印象，不過這大排長龍結帳的現象或許將從此消失，全聯福利中心為加速結帳作業與保護個資。10／1起將停止「報電話號碼」方式累積點數，僅接受實體「全聯福利卡」和「PX Pay支付」。消息曝光後，網意見兩極。

有民眾在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，全聯貼出最新服務公告，為了加速結帳速度與保障個資安全，將於今年（2020）10月1日起「報電話號碼恕無法累積點數」。屆時僅提供「PX Pay」和「全聯福利實體卡」集點。

有民眾發現，全聯貼出最新服務公告，為了加速結帳速度與保障個資安全，今年（2020）10月1日起「報電話號碼恕無法累積點數」。（我愛全聯-好物老實説）

以往在全聯集點除了可用福利卡外，民眾也能直接向店員報電話號碼，不過全聯近期推出「PX Pay」APP後，鼓勵民眾使用電子支付作業。有網友就猜測，全聯這一舉動無非是要推廣APP的下載使用量。

不過消息一出，還是有許多網友表示「很不方便」，認為取消報電話方式並不會加速結帳作業，部分人也覺得APP其實還不太穩定，打開程式後要輸入密碼操作，反而更加費時。還有網友指出點出關鍵，這樣就不能多人集點，消費慾望大打折扣。「以後家人都不能集點，完全降低消費慾望...」、「真心覺得報電話還比較方便，也更快」。

不過，仍有民眾為APP平反，表示「個人是覺得App蠻好用的也方便，因為是用Face Id解鎖，快速掃一下條碼就完成結帳了，不想綁定信用卡的也可以先儲值進去，一樣意思也不用帶現金翻皮包等找錢」。

(中時電子報)