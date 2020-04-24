經濟部所屬國營事業 兩大紓困助租戶度疫情難關 16:252020/04/24 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了協助企業紓困，經濟部24日表示，為幫助租用國營事業土地企業度過難關，因此推出「緩繳租金」及「減收租金」兩大方案，初估受益承租戶約有9千餘戶，租金約減收6.6億元。 經濟部指出，承租經濟部所屬台電、中油、台糖及台水公司等國營事業土地業者，可申請租金展延繳納期限至2020年12月底。另外減收租金2成，將以今年全年租金減收2成為原則。 (工商 ) #租金 #減收 #國營事業 #經濟部所屬 #經濟部 也許您會感興趣 推薦閱讀 總用戶數不到450萬！酷碰券綁特定業者 爆圖利爭議 04:102020/04/21 財經焦點 《興櫃股》綠界科技挺紓困 推10全10美專案 16:482020/04/21 財經 酷碰券沒悠遊付 議員嗆不處理會被殲滅 19:372020/04/21 生活 挺商業、穩就業！經濟部疫情紓困補貼來了 21:222020/04/21 財經 經濟部節能標竿獎 報名開跑 04:102020/04/22 產業特刊 助產業過難關 經濟部5面向擴大紓困 04:102020/04/22 投資理財 疫情後振興 經部：不會採取消費券相同方式 17:292020/04/22 財經 跨海找錢 楊鎮浯向中央要到15億元 21:042020/04/22 生活 蔡政府為何不發消費券？羅智強分析原因 竟是因為他 13:032020/04/23 政治 《經濟》經部所屬國營事業租金紓困 9000戶受惠 13:582020/04/24 財經 財經熱門新聞 原油ETF如何坑散戶？他驚爆大內幕... - 財經 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 即時 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 工商社論 - 工商時報 傳瑞德西韋臨床試驗失敗 吉利德股價崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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