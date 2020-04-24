為了協助企業紓困，經濟部24日表示，為幫助租用國營事業土地企業度過難關，因此推出「緩繳租金」及「減收租金」兩大方案，初估受益承租戶約有9千餘戶，租金約減收6.6億元。

經濟部指出，承租經濟部所屬台電、中油、台糖及台水公司等國營事業土地業者，可申請租金展延繳納期限至2020年12月底。另外減收租金2成，將以今年全年租金減收2成為原則。

(工商 )