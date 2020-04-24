母親節將至，但今年受到疫情影響，是否適合上餐廳慶祝恐怕得考慮再三，如果還不知道如何做決定，不妨改為訂購財團法人蘭智基金會附設烘焙坊的特製蛋糕在家慶祝母親節，既溫馨又安全，還可做公益，更符合過母親節的氣氛。

蘭智執行長朱瑀瑄表示，蘭智在2011年成立尾塹烘焙坊，製作糕點餅乾、蛋糕及麵包等烘焙產品，幫助年滿15歲以上的身心障礙者陶冶技能、適應社會，在服務的過程中發現，只要適時給予幫助，心智障礙的學員還是有機會能夠順利進入職場，穩定就業。

蘭智烘焙坊原本位於三星鄉尾塹村，共有店長、教保員及師傅4名工作人員及15名學員，用心製作多款的烘焙品販售，因連年虧損，又因新冠性病毒肆虐，尾塹作業所暫時停工休息，今年初搬遷至羅東樟樹園，並在4月21日起開張試賣，希望為蘭智烘焙坊帶來生機。

今年母親節蘭智基金會附設烘焙坊推出「重乳酪蛋糕」、「巧克力蛋糕」及餅乾禮盒等禮盒，每一款蛋糕及餅乾禮盒都是在師傅及學員們用心製作的結晶，即日起開放預購，5月3日以前訂購還可享九折優惠。

(中時 )