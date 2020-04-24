天下父母心哪！彰化縣一對富豪夫妻，經彰化分署查獲欠稅金額達4658萬餘元，還惡意脫產，將自己名下巨額財產全移轉給自己的子女，被法院裁定管收了，創下全國歷來首次夫妻都被裁定獲准管收的案例，子女還豪不關心，對分署數度詢問要不要幫父母繳稅，回應不要再來煩。

梁姓義務人，涉及逃漏稅捐遭課營業稅等稅捐，累計4658萬餘元，2014年8月1日起陸續移送彰化分署執行。彰化分署日前查獲梁還在2018年3月間將名下的人壽保險滿期保險金250萬元，現金提領並拒絕說明，彰化分署日前第2次向臺灣彰化地方法院聲請管收獲准，並於當日送彰化管收所。

彰化分署表示，早在2017年間就曾查獲梁姓義務人惡意脫產，將近3000萬存款提出、並把名不動產贈與給兒子之外，還將保險契約的要保人變更為自己的女兒。2017年7月分署聲請管收並裁定獲准。沒想到他在第1次管收期滿後，繼續惡意脫產。

梁姓義務人的施姓配偶也因短漏開發票原因被核課1544萬餘元的營業稅，也在2016年2月移送彰化分署執行。彰化分署也查到施姓配偶在2014年2月間以變更保險契約受益人給兒子、提領郵局存款的方式惡意脫產，彰化分署也在2020年3月2日聲請管收並裁准管收3個月，目前仍在管收中。

這對夫妻都將名下財產都移轉到他們的子女名下，無法清償稅捐債務。彰化分署在管收前，不斷的詢問他們的子女，是否願意幫他們的爸媽處理一些稅捐債務，避免父母被管收；但子女毫不關心，還希望望彰化分署不要拿他們父母欠稅的事情來煩他們

。彰化分署在無奈之下，只能聲請管收這對欠稅夫妻。

(中時 )