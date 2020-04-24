嘉義市立殯葬館環保樹葬區啟用，市長黃敏惠（右二）視察樹葬的模擬流程。（廖素慧攝）

嘉義市立殯葬館環保樹葬區提供一百六十八個葬位。（廖素慧攝）

嘉義市立殯葬館環保樹葬區「璞真園」24日啟用，共有168個葬位，市長黃敏惠表示，市立殯葬設施有火化場、殯儀館、納骨堂、公墓，再添樹葬設施，提供亡者回歸大自然的反璞歸真新選擇。

黃敏惠說，環保樹葬設施是各界所期盼的，他當市長後即積極推動，獲得市議會支持通過預算，工程於今年完工，樹葬是體現入土為安、回歸自然、反璞歸真的概念，不立墓碑、不設墳、不標示亡者姓名，讓骨灰回歸土地，永續循環。

黃敏惠說，樹葬區入口設置「璞真園」石碑

，園區公園化，種植草皮及14株喬木，1株喬木預留12個管洞，可供12個葬位，總計有168個葬位，鋪設生態步道分隔A、B兩區，提供民眾慎終追遠的新選擇。

市府表示，內政部統計2016年全國遺體火化率有96％，2018年98.24％，顯示民眾對喪葬習的觀念轉變，火化後多將骨灰安置於納骨塔，但國內土地資源有限，也逐漸有民眾選擇火化後骨灰用樹葬、花葬、海葬等環保自然葬法。

市立殯葬管理所說明，樹葬的流程為遺體或起掘骨骸火化後，將骨灰研磨再處理，裝入無毒易分解環保容器，由家屬或代表人將骨灰連同紙袋一邊倒入一邊填土安葬，不焚香、不燃燒紙錢，讓骨灰自然融於大地。

(中時 )