阿敏因丈夫病危，急著想要返國。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

印尼籍看護「阿敏」（化名）的先生罹患不明怪病，住院欠缺龐大醫藥費，為了賺錢阿敏兩年多前來台當看護，但期滿時因先生還在住院，阿敏只好落跑打黑工，以持續支付丈夫看病。

日前阿敏獲知丈夫病情加重，獲知移民署推行「「擴大逾期外來人口自行到案」的專案，在3月底前往移民署，表達想要儘快返回印尼，承辦人員了解她的狀況後，雖然盡力加快文件流程，但因航班、手續等問題，阿敏丈夫仍不幸於4月1日過世。

為讓阿敏儘早返國處理後事，承辦人員合力分工，加速辦理阿敏的自行到案程序，並協助訪價各家旅行社機票費用，爭取優惠，並接送阿敏至機場搭機，讓阿敏臨行前淚流滿面，感謝移民署人員的熱心協助。

移民署指出，專案實施1個月以來，已查處失聯移工1413人、非失聯移工661人，合計2074人，其中自行到案者1094人，以印尼籍610人最多、越南籍329人居次。

移民署呼籲，逾期停（居）留滯台的外來人口，能在專案期間盡快投案，也呼籲民眾協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期外來人口到案，相關專案資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1955」專線洽詢。

(中時 )