台中36歲俞姓男子，看準疫情話題，將原本以愛情交友方式詐騙大陸民眾的機房，轉型成涉嫌囤積口罩等假檢警手法，刑事局偵查第二大隊將俞男等9人逮捕到案，初估至少已有15人被騙，損失上千萬元。

警方調查，俞嫌等9人去年成立的詐欺機房，原以愛情交友方式，透過大陸交友平台與大陸被害人互加好友，再以微信、QQ等網路通訊軟體向被害人噓寒問暖，使其陷入圈套，接著以投資話術名義向被害人實施詐騙，一名陸籍女子被騙上百萬元，去年跨海來台報案。

警方發現，近期因疫情持續蔓延，該集團轉型詐騙手法，成員假冒大陸通信管理局、疾管局、公安、金融監管局向大陸民眾撥打電話實施詐騙，首先以1線成員假扮中國通信管理局、疾管局員工，誆騙被害人遭人冒用身分涉嫌發送詐騙簡訊，或涉嫌囤積口罩等藉口，需向警方報案，再轉接至假冒公安的2線成員，誆騙被害人為犯罪嫌疑人須接受資金清查以證明其清白，接續由3線成員假冒大陸金融監管局人員，誘使被害人匯款至指定人頭帳戶。

警方日前前往藏身在透天厝的機房搜索，將俞嫌等9人拘提到案，查扣到現金12萬多元、筆電4台、行動電話24支、IPAD 6台、教戰守則、各式名牌手表、名牌包、地契等贓證物。全案訊後，依組織、詐欺等罪嫌移送法辦。

(中時 )