北市不收新北水肥 侯友宜：慢慢整合意見 16:412020/04/24 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今日出席新北市紀錄片獎優選名單發布會，表示水肥處理問題，會再慢慢整合雙北不同意見。（賴彥竹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對台北市迪化汙水處理廠4月起，不再收新北市水肥，對此新北市長侯友宜今日出席活動表示，長期以來雙北有很多議題，大家有一些落差，我們都會慢慢整合兩方面不一樣的意見，希望事情一切順利。 (中時 ) #新北 #北市 #水肥 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 八里汙水廠 移交新北卡關 04:102020/04/22 地方新聞 口罩無法輸出 新北戶政助驗親等 04:102020/04/22 地方新聞 新北早療行動車 疫刻不停歇 04:102020/04/22 地方新聞 紓困補助 新北工會籲放寬 04:102020/04/22 地方新聞 台北市拒收 新北市糞便快爆倉 18:042020/04/22 生活 林口中大坪數買氣 新北居冠 04:092020/04/23 產業．科技 新北水肥無處去 業者慌民眾罵 04:102020/04/23 地方新聞 寓教於樂 新北打造防災體驗館 04:102020/04/23 地方新聞 新北閱讀節開跑 書困你的心 04:102020/04/23 地方新聞 影》防疫拉警報 侯友宜出席新北疫情應變會議 08:542020/04/23 政治 政治熱門新聞 韓國瑜防疫民調終出爐！高雄市民感受太嚇人... - 政治 高雄氣爆為何大逆轉？法官判決曝光...網喊4字 - 政治 韓國瑜到底做得好不好？年輕人竟這樣斷言 - 政治 羅志祥約群P狂嗨...兩岸數百萬網友反應一面倒？ - 政治 酷碰券支持度悽慘！國民黨驚嘆：不忍直視... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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