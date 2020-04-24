百年漢餅品牌舊振南今（24）宣布，為了不讓防疫的距離，影響人與人之間心的距離，將推出免出門「代客送禮」服務，顧客只要購買伴手禮滿600元即可「免費宅配」，並附贈貼心小卡；同時，針對婚宴因疫情延期或取消的新人，舊振南也提供所有的新人「免費」寄送喜餅給親友的服務，讓結婚的喜悅分享不遞延。

同時，舊振南也在防疫期間送暖，宣布將捐贈出7,000個「平安太陽餅」給醫護人員，感謝第一線防疫英雄的辛勞，每個太陽餅上都蓋上了象徵溫暖的太陽及微笑平安印章，期望藉由實際行動支持醫護人員，為大家加油打氣！

舊振南說，今上午舊振南營運長李立元已前往新北市聯合醫院，捐贈2,400個「平安太陽餅」給醫護人員；另外，將再捐贈4,600個平安太陽餅，給高雄地區兩間醫院的醫護人員，感謝他們防疫期間的辛勞與付出。

此外，舊振南擴點腳步也不停歇，宣布今正式進駐新竹遠東巨城購物中心，並祭出優惠活動，開幕首三日消費不限金額就贈送小金磚鳳梨酥乙顆；另外，招牌商品綠豆椪、8兩漢餅也推出3件88折優惠，歲食主打杏香酥禮盒85折優惠等活動。

此外，為了迎接即將到來的母親節，舊振南表示，5/1起最受媽媽喜愛的漢餅禮盒也可享有85折優惠，是母親節蛋糕另一種熱門選擇。

舊振南強調，儘管上半年營收受大環境景氣影響，但仍看好下半年的喜餅市場，每年5月推出的舊振南品牌喜餅優惠活動，是一年之中訂購舊振南喜餅最優惠的期間，預估將會有不少新人會在此時訂購喜餅，因此，對於第二季的業績保持樂觀態度。

(工商 )