為防範台灣爆發類似新加坡移工宿舍群聚感染的重大疫情，新北市長侯友宜今（24）日上午帶領勞工局、衛生局與經發局團隊成員，前往位於中和區的亞旭電腦移工宿舍訪視，瞭解各項防疫措施落實情形。侯友宜看過移工宿舍後，認為「符合防疫標準」，但「房間內通風可以更好」、「小細節要做更到位」，也要求勞工局儘速完成轄內移工宿舍訪視。

勞工局指出，目前新北市移工總共有9.9萬名，全國第3高，新北僱用百名以上移工企業有39家，勞工局將在3天內完成入廠輔導，確保雇主落實防疫措施，至於50人以上、未滿百名移工的企業列為第二波，預計5月上旬完成。訪視重點為強化移工宿舍環境防疫措施及健康管理，宣導移工佩戴口罩、勤洗手及要求業者每日量測體溫，徹底防範移工群聚間感染。 侯市長今早抵達亞旭移工宿舍，完全配合亞旭宿舍區量額溫、消毒的標準程序，也在訪客紀錄表上簽名填資料，完善防疫軌跡紀錄。

隨後，侯市長也在宿舍管理員陪同下，逐一敲門詢問再入內查看，實際瞭解移工的生活起居環境。亞旭大部分宿舍內都是6個床位，室內空間不算太大，但有空調、電扇、小窗戶可以透氣，幾位輪值夜班的移工，可能是第一次見到市長和媒體陣仗，顯得有些害羞。除了關懷移工生活適應，市長也現場測試移工朋友對於防疫知識的瞭解程度。另外宿舍公共休息區，洗手檯也貼心劃分社交距離，讓侯市長看了很滿意。

侯友宜說，先前已交代勞工局，務必要求業者做好移工的生活起居、活動軌跡紀錄，勞工局也針對移工經常前往消費的東南亞商店，辦完240家次防疫宣導，也會持續辦理相關座談，給予移工各項支持、關心與加油。

亞旭電腦在新北市境內有5處移工住宿地點，其中以中和區錦和路獨棟宿舍最多移工居住，有將近200名移工。勞工局提醒，雇主應主動並提醒移工外出至人多場所、搭乘公共運輸工具時全程佩戴口罩；同時雇主應告知移工勤洗手、保持乾淨等防疫觀念。若雇主發現移工有發燒、咳嗽等身體不適症狀，請儘速陪同就醫，也可撥打「1922」或「1955」專線，共同攜手守護健康。

(工商 )