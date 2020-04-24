安親班或托嬰中心因接觸新冠肺炎被停業的風險，評估比小吃店更高。南山產物24日宣布，推出全台第一張業主補償保險，即法定傳染病停業損失費用補償保險，若小規模商家或中小企業主因法定傳染病停業的損失，單日最高理賠1萬元，一年內最多賠60天，而二大類可投保的保戶中，第二類保費會比第一類貴一倍。

南山產物表示，這張保單可投保的行業分二類，第一類是一般工廠、中小企業，如小吃店、麵包店、服飾店、美容院、SPA按摩、民宿、三星級以下飯店，這類承保風險較低，保費較便宜；第二類是一般內兒耳鼻喉或家醫診所、安親班、補習班、幼兒園、托嬰中心等，因接觸到法定傳染病被迫停業的風險較高，所以保費也比較高。

但若是連鎖事業、超過三星級的飯店、商場(如百貨公司、購物中心)、護理機構（護理之家、長照中心、養護中心)、育樂遊藝場所、運動中心等則是除外不保行業。

保單分四種保額，即日額3千、5千、8千到1萬元，保障一年，以日額1萬元為例，第一類業者一年保費是7千元，但若是第二類業者，一年保費就是1.4萬元，等於是第一類的2倍保費。

南山產物表示，這張保單是承保企業或店家因為接觸到法定傳染病確診者，被地方主管機關或中央疫情指揮中心執行撤離處置，即停業的相關損失，將由保單定額理賠。

例如民宿員工確診新冠肺炎，全棟民宿被主管機關要求停業，停業期間就依保額理賠，例如投保日額1萬元，被停業14天，就理賠14萬元；但若企業主或員工並沒有跟確診者接觸，僅是預防性停業，就不在保單理賠範圍。

因此南山產物強調，理賠依據首先必須要有地方主管機關或中央流行疫情指揮中心撤離營業處所人員證明文件，其次就是停業日數證明及賠款接受書。

(工商 )