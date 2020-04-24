日盛投信高科技基金經理人黃俊斌今（24）日表示，觀察各國官方持續祭出財政與貨幣政策以因應可能的下行風險，捍衛市場的決心相當強烈，加上投資人對疫情恐懼降低，全球股市止跌，台股順勢反彈，財報法說旺季，市場已反映疫情對獲利的衝擊，接下來5月中季報公布，可留意2、3季展望佳者為宜。技術面觀察，台股從前波低點反彈超過2,000點，美股和台股皆進入季線攻防戰，指數將進行橫盤整理，以個股表現為主。

黃俊斌指出，根據亞洲主要國家如：日本、韓國經驗，在疫情擴散後，約需4~6周疫情可達到高峰後趨緩，以此研判美國疫情最恐慌的時間點將落在4月中下旬，但疫情發展仍需持續觀察。配合全球央行QE政策，加上聯準會暗示可能進場購買股票，投資人拾回信心，全球股市也展開反彈。半導體廠龍頭4月中旬的法說後釋出相對樂觀訊息，讓多頭吃下定心丸，之後指數雖不排除回檔，但初步判斷回檔的幅度不會太深，除非疫情意外再度擴散。

黃俊斌分析指出，可留意四大族群：1.5G基地台相關供應鏈；2.受惠疫情擴大，在家上班成為趨勢，帶動NB、PC需求；3.看好因為疫情帶動的伺服器建置商機；4.下半年iPhone即將推出新機帶動之供應鏈需求。

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