黃子佼今（24）日出席八大選秀新節目《平民巨星》記者會，被問到羅志祥和周揚青分手一事，黃子佼無奈表示昨天都在錄影，還搞不清楚整個事情的來龍去脈；被問到和老婆孟耿如交往期間，會檢查對方手機一事，黃子佼搞笑回說：「我不會用她的手機，系統介面不一樣。我真的是不會用。大家在一起開心就好，我手機百分之九十都是耿如的照片、百分之十是狗的照片。」直說沒有什麼見不得人的內容。

再度回歸主持選秀新節目，黃子佼說希望能藉此發掘出各行各業的歌唱人才。今天首集錄影來賓邀請巫啟賢、鄭怡、林俊逸、李佳薇、邱鋒澤與婁峻碩等不同世代的歌手來擔任評審，巫啟賢也自爆當年還沒正式成為歌手時，曾當過推銷員，挨家挨戶推銷鍋子，1984年時還當過蘇芮巡演的合音，如此豐富的生活歷練也讓他的歌曲演出更為精彩。

「凹嗚狼人殺」單元夥伴邱鋒澤，會後堅持不受訪，不願多談「豬揚分手」。（攝影／彭子桓）

受訪時黃子佼直言和事件主角羅志祥、愷樂不熟，「跟小豬、愷樂私下沒有往來，但工作上大家都是專業的表演者。」而同是《娛樂百分百》中「凹嗚狼人殺」單元夥伴邱鋒澤、婁峻碩兩人，原訂受訪行程卻在最後一刻臨時取消，經紀人表示31歲的邱鋒澤和26歲的婁郡碩都還是小朋友，不懂事，堅持不讓他們受訪。《平民巨星》將於6月6日晚間10點於NOWnews影音平台首播，八大電視則預計暑假播出。

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(中時電子報)