以支持言論自由著稱的香港「銅鑼灣書店」，近期將在台開分店，日前卻遭人潑漆恐嚇，警方22日逮捕嫌犯後，卻引發意外效應。先是陸委會臉書遭留言恐嚇「這是第一次警告…搞死你分分鐘的事」，接下來連美國在台協會（AIT）臉書也被留言嗆「炸掉」。刑事局偵辦後，目前暫鎖定2恐嚇案嫌犯為同1人，正全力追兇。

刑事局表示，銅鑼灣書店負責人名叫林榮基，警方逮捕對台灣分店潑漆的嫌犯後，陸委會發文表示譴責暴力，沒想到卻引來網友留言：「林榮基小心一點，這只是我們對你的第一次警告，我們在台北的弟兄多，搞死你分分鐘的事」，陸委會也趕緊截圖報案。

警方追查發現，同1歹徒也對AIT嗆炸。（圖／刑事局提供）

警方追查後，發現這位署名「Jonathan Gao」的網友，另也對AIT發出死亡恐嚇，在其臉書上留言：「炸掉美國在台協會」。刑事局高度重視這2起囂張的恐嚇案，以數位技術交叉比對後，已確認恐嚇者的帳號資訊、IP等，來自同1支新加坡手機。

而這支新加坡手機，另也在LINE、微信等通訊軟體上註冊，暱稱則為「Gao Zheyuan」，以此英文拼音方式法，高度懷疑應為陸籍人士，並非我國民眾。目前刑事局國際刑警科正透過在新加坡的駐外聯絡官，請當地執法單位協助，盼追查出幕後黑手。

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(中時電子報)