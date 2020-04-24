新冠疫情衝擊全球經濟，各國紛紛採取寬鬆政策，房地產消費者心態極端，不是觀望考慮很久，就是怕錢變薄做資產配置迅速出手購入，麗寶集團的福容開發在桃園藝文區總銷超過百億元的麗晶花園廣場案，目前尚未正式公開，13戶的店面，已有三組人馬搶買其中4戶，每坪成交價達150萬元，甚至有人尚未考慮好到底要開什麼樣子的店面，只是提前為資產配置做出選擇。

麗晶花園廣場基地面積約1875坪，共計297戶，一般事務所124戶、住家160戶/店面有13戶店面，一層規劃4戶，56坪3房、68坪3+1房，每坪開價在45~55萬元左右，現在尚未公開已售50戶，客層目前暫是以機師占最大宗，還有醫師及二代置產。

負責代銷的海悅國際總經理王俊傑說，以桃園重劃區來看，經國路每坪約26~30萬元、中路純住宅案每坪均價在26~32萬元、小檜溪28~35萬元/坪等等，這些重劃區規劃都差不多。相對來說，藝文特區規劃都較為特殊，算是桃園最核心的區域，目前此區中古屋最差也有在40萬元/坪，蓋得好都不會低於45萬元。

王俊傑說，全球金融市場震盪，房地產成為部分人的首選資金安全泊口，不少企業主選擇回台布局，因地綠關係在雙北桃園等精華地帶積極尋找標的，桃園藝文特區很多產品都是大坪數，麗晶花園廣場案僅有56、68坪兩種產品，很適合現在市場潮流，建築外觀是由華人建築師郭旭原操刀，以圓形建築跳脫同區域制式設計，另外，公共空間則是禮聘豪宅新銳設計師劉俊男擘劃，對銷售成績有信心。

(時報資訊)